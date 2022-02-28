“الخطوط السعودية” تُسير أولى رحلاتها المباشرة إلى تايلاند اليوم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية، تسيير أولى رحلاتها المباشرة إلى العاصمة التايلاندية بانكوك اليوم (الإثنين).

ودعت الشركة، الراغبين في السفر إلى تايلاند إلى سرعة الحجز على أولى الرحلات المباشرة التي تنطلق اليوم بأسعار تبدأ من 1499 ريالاً.

وأقامت الشركة أمس (الأحد)، حفلاً بتلك المناسبة وسط حضور القنصل التايلندي بالمملكة سورادجاك بوراناسامر، وبعض مسؤولي الشركة.

بدورها أوضحت المديرية العامة للجوازات، أنه لم تصدر أي تعليمات جديدة بشأن السماح بالسفر إلى تايلاند، مشددةً على أنه في حال صدور قرارات أو تعليمات جديدة سيتم الإعلان عنها في حينها عبر القنوات الرسمية.