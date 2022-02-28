أمن غذائي سعودي يتصدى للأزمات الدولية #عاجل

فيما نجحت المملكة في التعامل مع أزمة جائحة كورونا ، وصنفت كإحدى أفضل الدول على مستوى العالم في وفرة الغذاء، واصلت تعزيز استراتيجية الأمن الغذائي من مخزونات السلع الغذائية الأساسية للحفاظ على استقرار المعروض المحلي على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية الحالية، لتصبح إمدادات ومخزونات السلع الغذائية في المملكة مطمئنة، ولا توجد أي مخاوف بشأن وفرتها في الأسواق المحلية، وسجلت آخر الإحصائيات الوفرة الغذائية التي تعيشها المملكة. الثروة النباتية كشفت آخر الإحصائيات وتحديدا في 2020 م ، عن وفرة الإنتاج الزراعي وذلك بوجود 771.920.2 هكتار إجمالي المساحة المزروعة مما ينتج 10.846.595.4 طنًا من المحاصيل، منها الفاكهة بإجمالي 2.342.150.2 طن والثروة السمكية بإجمالي 165.630 طن، وهناك الصادرات النباتية 319.025 طنًا والثروة الحيوانية تقدر بنحو 28.679.294 رأسًا من الحيوانات. الثروة النباتية الإنتاج الزراعي: *إنتاج المحاصيل 2020 م 771.920.2 هكتار إجمالي المساحة المزروعة الإنتاج: 10.846.595.4 طنًا إجمالي إنتاج الحاصيل؛ بينهم: الإنتاج (طن)



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