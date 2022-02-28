طيران التحالف يجدد غاراته على 3 محافظات يمنية

محمد بن مسعود - الدمام - الميثاق نت: –

جدد طيران التحالف اليوم شن غاراته الجوية على محافظات حجة ومأرب وصعدة. جدد طيران التحالف اليوم شن غاراته الجوية على محافظات حجة ومأرب وصعدة. وأفاد المصدر بأن طيران التحالف استهدف بـ12 غارة مديرية حرض بحجة، وغارة مديرية الجوبة في مأرب. وأشار المصدر إلى أن الطيران المُعادي شن 3 غارات على الفرع والصوح والأجاشر في مديرية كتاف بصعدة.

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