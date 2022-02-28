الأمين العام المساعد يعزي بوفاة اللواء علي الديلمي

بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية عزاء ومواساة في وفاة اللواء علي عبدالله محمد الديلمي، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد حياة حافلة بالعمل الوطني الجاد قضى معظمه في خدمة الوطن والمجتمع.
وأشاد الشريف في البرقية التي بعثها إلى نجلي الفقيد سيف علي عبدالله الديلمي والحسن علي عبدالله الديلمي، بمناقب الراحل وإسهاماته في تطوير أداء السلطة المحلية من خلال المناصب التي شغلها والتي كان آخرها مدير مديرية الزاهر محافظة الجوف، حيث كان مثالاً للإداري الكفؤ والناجح، وأحد الشخصيات السياسية التي حظيت باحترام الجميع.
وعبر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد وكافة آل الديلمي في هذا المصاب.. مبتهلاً الى الله العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وجميع أصدقائه ومحبيه الصبر والسلوان.
“انا لله وانا اليه راجعون”.
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