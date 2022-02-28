النفط يرتفع إلى 105.07 دولار للبرميل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات ارتفعت أسعار النفط في العقود الآجلة لخام برنت أكثر من 7 دولارات إلى 105.07 دولار للبرميل. كما ارتفعت أسعار النفط في العقود الآجلة للخام الأمريكي أكثر من 7 دولارات إلى 99.10 دولار للبرميل.

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