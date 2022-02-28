اليمن.. مقتل عناصر حوثية حاولت استهداف مواقع حيوية في تعز

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات قتل عدد من عناصر الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانيًّا، بعد أن أحبط الجيش اليمني محاولتهم استهداف مواقع حيوية في تعز فيما أحبط الجيش اليمني تقدمهم. وكانت الميليشيات الحوثية، حاولت التسلل باتجاه مواقع في شارع الأربعين، والدفاع الجوي، شمالي المدينة، فيما تصدت لها القوات اليمنية، وفق موقع الجيش اليمني «سبتمبر نت». وتواصل قوات الجيش اليمني تقدمها ميدانيًّا في الجبهة الشرقية للمدينة، وسط تقهقر مستمر للميليشيا الحوثية التي لاذت بالفرار. أخبار قد تهمك كما استهدفت ميليشيا الحوثي المتمركزة في تلة «سوفتيل»، وشارعي الخمسين الستين، بقذائف المدفعية، الأحياء السكنية شمال وشرق المدينة، ما تسبب بإلحاق أضرار بالغة بمنازل المواطنين وممتلكاتهم.

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