شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الدفاع يبحث مع ولي عهد أبوظبي العلاقات الأخوية الراسخة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع, في أبو ظبي، سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في زيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ونقل سموه تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، لسمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ولسمو الشيخ محمد بن زايد، وتمنياتهما لدولة الإمارات وشعبها مزيدًا من التقدم والازدهار، فيما حمّل الشيخ محمد بن زايد الأمير خالد بن سلمان، تحياته إلى قيادة المملكة.

وبحث الأمير خالد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد، خلال لقائهما، العلاقات الأخوية الراسخة بين المملكة والإمارات، والتعاون الإستراتيجي، والعمل المشترك بين البلدين، في المجال الدفاعي العسكري، وتطورات الأوضاع على الساحة الإقليمية والدولية.

وأضاف الأمير خالد بن سلمان عبر تويتر: "تربطنا مع حكام وشعب دولة الإمارات الشقيقة علاقات راسخة وتاريخية، مبنية على الأخوة ووحدة المصير المشترك، فعلاقتنا علاقة أشقاء بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، فأمنهم أمننا، وعزهم عزنا، وعدوهم عدونا".

حضر اللقاء من الجانب الإماراتي، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ومستشار الأمن الوطني سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، وسمو الشيخ محمد بن حمد آل نهيان، كما حضره من الجانب السعودي، معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومعالي قائد القوات المشتركة الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع ، ومدير مكتب سمو نائب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.