شكرا لقرائتكم خبر عن 4 ملايين مصاب بالسكري في المملكةخطط مستقبلية لتقليص الأعداد بالتثقيف المجتمعي وممارسة الرياضة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف رئيس الجمعية العلمية السعودية للسكري أ. د. عبدالرحمن الشيخ، لـ (اليوم)، عن وجود أكثر من أربعة ملايين شخص يعانون من السكري في المملكة، مؤكدا أن هناك خططا مستقبلية لتقليص هذه الأعداد، من خلال التثقيف المجتمعي والتشجيع على مزاولة الرياضة، والحد من تناول الوجبات السريعة.

وأشار إلى أن البلديات في معظم مدن المملكة وفرت أماكن لمزاولة الرياضة دون مقابل، مضيفا: ويبقى الاحتياج إلى تثقيف المجتمع بأهمية الرياضة والعادات الصحية السليمة، وأنها السبيل للحد من الإصابة بهذا الداء.

وقال خلال منتدى مناقشة معايير اختيار الأدوية والعلاجات الفعالة في مجال داء السكري، الذي تنظمه الجمعية العلمية السعودية للسكري تحت عنوان «منتدى اقتصاديات الصحة السعودي»، بمدينة الرياض، إن هناك حملات بدأت بالفعل سواء من وزارة الصحة أو الجمعيات بالكشف المبكر عن السكري ووضع الخطط المناسبة لعلاجه حسب حالة المصاب؛ لمنع مضاعفات السكري.

وأوضح الشيخ أن المنتدى يشارك فيه قرابة 500 متخصص من الكادر الصحي، مبينا أن انعقاد المنتدى يتم لأول مرة على مستوى المملكة والشرق الأوسط، إيمانا من الجمعية العلمية السعودية للسكري بإعطاء أولوية قصوى لاقتصاديات الصحة، باعتبار ذلك يوفر معلومات ضرورية ومهمة لصناع القرار في المنظومة الصحية من أجل الاستخدام الفعال للموارد المتاحة لرفع الفوائد الصحية للحد الأقصى، بوصفها من أهم الموضوعات التي تُطرح بصفة مستمرة في الآونة الأخيرة.

وأضاف أن المنتدى سيناقش الوضع الحالي لمعايير اختيار الأدوية والعلاجات الفعالة في مجال السكري، والتحديات والصعوبات التي تواجه جميع القطاعات الصحية في هذا المجال، كما ستتم مراجعة الضوابط والمعايير والقواعد والإجراءات المتعلقة بتسعير المنتجات الطبية، إضافة إلى الاطلاع على التجارب العالمية ودراسة إمكانية تطبيقها والاستفادة منها في المملكة، وصولا إلى رسم رؤية مستقبلية لرفع مستوى تقييم العلاجات والتدخلات في مرض السكري، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، التي من ضمن أهدافها رفع جودة الخدمات الصحية للوصول إلى أفضل المقاييس العالمية، مختتما: كما يناقش 20 ورقة بحث في مجال اقتصاديات الصحة الأكثر اتصالا بداء السكري، كما يشهد عقد جلسات علمية وورش عمل تتم فيها نقاشات علمية لأكثر محاور اقتصاديات الصحة أهمية لداء السكري.