شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مسارات قاصدات بيت الله الحرام بـ«معايير عالمية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشارك منسوبات الوكالة المساعدة للتفويج والحشود النسائية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في تسهيل عملية الدخول والخروج لقاصدات بيت الله الحرام، عبر معايير عالمية للتنظيم وضبط المسارات وتحقيق الإجراءات الاحترازية وتنظيم الوصول إلى صحن المطاف والمسعى والمصليات بكل يُسر وسهولة، مما أسهم في تحقيق نجاحات استثنائية خلال عام 2021م، حيث بلغ العدد الإجمالي لتفويج الحشود 36 مليون معتمر ومصل.

وتتولى الإدارة العامة للممرات النسائية مهام تنظيم الممرات المؤدية للمصليات النسائية وجعلها مفتوحة وميسَّرة، بحيث تسهل الحركة داخل المسجد الحرام والعمل على فتح الممرات وانسيابيتها؛ للتأكد من تكامل خدمات التوجيه الديني والإرشاد المكاني ودعم جهود كافة الوكالات النسائية وتسخير كافة الإمكانات البشرية والتقنية النسائية، الإدارية منها والميدانية لتقديم أرقى وأجود الخدمات لقاصدات وزائرات البيت الحرام، إضافة إلى دعم الكفاءات النسائية في مخرجات أعمالهن المخططة والبرامج والمبادرات التنظيمية المعدة مسبقًا لتفويج قاصدات المسجد الحرام، وفق جهود تشاركية بين الوكالة المساعدة للتفويج والحشود النسائية وكافة الوكالات والإدارات الخاصة بتنظيم حركة قاصدي المسجد الحرام وإدارة تنقلهم لأداء النسك والعبادات بالمسجد الحرام، كما تقوم منسوبات الوكالة على مدار الساعة بمتابعة انسيابية الحركة والإشراف على جميع المواقع.