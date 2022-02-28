شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مسارات قاصدات بيت الله الحرام بـ«معايير عالمية» والان نبدء بالتفاصيل
وتتولى الإدارة العامة للممرات النسائية مهام تنظيم الممرات المؤدية للمصليات النسائية وجعلها مفتوحة وميسَّرة، بحيث تسهل الحركة داخل المسجد الحرام والعمل على فتح الممرات وانسيابيتها؛ للتأكد من تكامل خدمات التوجيه الديني والإرشاد المكاني ودعم جهود كافة الوكالات النسائية وتسخير كافة الإمكانات البشرية والتقنية النسائية، الإدارية منها والميدانية لتقديم أرقى وأجود الخدمات لقاصدات وزائرات البيت الحرام، إضافة إلى دعم الكفاءات النسائية في مخرجات أعمالهن المخططة والبرامج والمبادرات التنظيمية المعدة مسبقًا لتفويج قاصدات المسجد الحرام، وفق جهود تشاركية بين الوكالة المساعدة للتفويج والحشود النسائية وكافة الوكالات والإدارات الخاصة بتنظيم حركة قاصدي المسجد الحرام وإدارة تنقلهم لأداء النسك والعبادات بالمسجد الحرام، كما تقوم منسوبات الوكالة على مدار الساعة بمتابعة انسيابية الحركة والإشراف على جميع المواقع.