شكرا لقرائتكم خبر عن 31269 مستخدما للتعليم عن بعد بجامعة نجران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت جامعة نجران عن إحصائية عدد المستخدمين لنظام التعليم عن بعد بالجامعة في الأسبوع السادس من الفصل الحالي للعام الدراسي 1443هـ، وبلغ عددهم 31269 مستخدما في الفترة الممتدة من 20 - 24 فبراير الجاري.

وأظهر التقرير الأسبوعي الصادر عن عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد بالجامعة أن عدد الملفات المستعرضة خلال نفس الفترة بلغ نحو 650 ألف ملف، فيما بلغ عدد لوحات المناقشة 283 لوحة نقاش، والتقييمات 3841 تقييما، إضافة إلى 2610 فصول افتراضية، منها 292 جلسة متزامنة، وبلغ عدد الحاضرين الفرديين من خلالها 15306، فيما بلغ عدد الحضور لجميع الجلسات 21593، ووصل عدد الشعب إلى 6514 شعبة، أدارها 1105 أساتذة، بحضور 20256 طالبا.