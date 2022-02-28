شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الرياض» تحيل 9528 مخالفة إلى اللجان المختصة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت الفرق الميدانية في الإدارة المساعدة للالتزام بصحة الرياض 200.563 جولة رقابية وتفتيشية على المؤسسات الصحية الخاصة، والتي أسفرت عن رصد 9.528 مخالفة تمت إحالتها إلى اللجان المختصة، فيما نُفذ 3.349 إغلاقا، إضافة إلى سحب 19 ترخيصا، وذلك خلال العام الماضي 2021م.

وأوضحت «صحة الرياض» أنها أغلقت 43.362 شكوى وبلاغا عبر خدمة 937، كما نظرت 4.207 قضايا طبية تتعلق بمخالفات المنشآت الصحية والعاملين فيها للأنظمة واللوائح الصحية والاشتراطات، حيث صدر 3.349 قرارا بعقوبات بحق المخالفين، مؤكدة أنها حرصت على تكثيف زياراتها الرقابية التوعوية اليومية بهدف رفع مستوى التزام المؤسسات الصحية في المستشفيات والمجمعات والصيدليات والمؤسسات الصحية الأخرى.

وأشارت إلى أن مهام فريق الالتزام تشمل الرقابة على المؤسسات الصحية في القطاع الخاص، وأن مراقبي الالتزام يباشرون مئات الزيارات اليومية للمؤسسات والصيدليات للتأكد من التزامها، داعية مقدمي الرعاية الصحية والممارسين الصحيين، إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية الواردة في الأنظمة الصحية والإجراءات والتدابير الوقائية المتبعة في المملكة، حفاظا على صحة وسلامة المرضى، وتفاديا لإيقاع العقوبات النظامية، والتي تصل غرامتها إلى 300 ألف ريال وإغلاق المنشأة، وسحب الترخيص للمؤسسة والممارس الصحي، والمنع منه لمدة تصل إلى سنتين.