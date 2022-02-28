شكرا لقرائتكم خبر عن «صيدلة حائل» تحصد جوائز بحثية في مؤتمر دولي بدبي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حقق طلبة كلية الصيدلة بجامعة حائل، المشاركون بأبحاثهم في مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا «دوفات 2022»، الذي أقيم مؤخرًا في مدينة دبي، جوائز متقدمة في البحث والابتكار.

وأوضحت جامعة حائل أن الطالبة فيّ بنت معتز الحربي، حققت المركز الرابع في مسابقة أفضل جودة بحث في المؤتمر، كما حقق الطالب علي بن خالد الدرعان، المركز الخامس في مسابقة أفضل بحث مبتكر.

وهنَّأ رئيس الجامعة د. راشد الشريف، الطلبة لتحقيقهم هذه الإنجازات التي جاءت نتيجة للجهود والدعم السخي وغير المحدود الذي تحظى به الجامعات السعودية من قِبَل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهما الله-، كما قدَّم الشكر والتقدير لوزير التعليم د. حمد آل الشيخ، ونائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار د. محمد السديري، على الدعم والاهتمام المستمر في كل ما يخدم أهداف الجامعة وخططها الإستراتيجية، لمواصلة الإبداع والتميز في كافة المجالات.

وأشار إلى أن للجامعات دورًا في رعاية واحتضان الابتكارات والإنجازات التي يقدمها أعضاء هيئة التدريس والطلبة، من خلال دعم تلك المجالات البحثية التي يتم نشرها في مؤتمرات علمية، وتحظى بمشاركة نخبة من المتخصصين على مستوى العالم، مبينًا أن إستراتيجية البحث العلمي بجامعة حائل تركز على دعم مجالات البحث العلمي، الأمر الذي انعكس على مستوى ونوعية الأبحاث العلمية التي يقدمها أعضاء هيئة التدريس، وطلبة الجامعة، والذي أسهم في تحقيق الجامعة العديد من المنجزات.

ويُعدُّ «دوفات 2022»، أحد أهم المؤتمرات في منطقة الشرق الأوسط الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي على مدار ثلاثة أيام، وبمشاركة أبرز المتخصصين في مجال الرعاية الصحية والصيدلة على مستوى العالم.