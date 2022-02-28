شكرا لقرائتكم خبر عن «رحلة معتمر» لطلاب معهد دار العلوم بولاية نيويورك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقامت وكالة الشؤون الفكرية والثقافية برئاسة شؤون الحرمين أمس، برنامجًا بعنوان «رحلة معتمر»، لعدد من المعتمرين من طلاب معهد دار العلوم بولاية نيويورك الأمريكية، برئاسة مدير المعهد الشيخ حافظ إعجاز.

وأوضح الوكيل المساعد للشؤون الفكرية والثقافية علي النافعي أن البرنامج يهدف إلى الإثراء النوعي لتجربة الضيف من خلال البرامج الفكرية والثقافية المتنوعة، مشيرًا إلى أن إثراء تجربة الضيف يعد من البرامج التي تحرص الرئاسة على تقديمها بدءًا من دخول المعتمر لبيت الله الحرام حتى يعود إلى بلده، حيث يستمع الضيف إلى شرح مفصّل لما يحظى به الحرمان الشريفان من اهتمام ورعاية من القيادة الرشيدة - أيدها الله -.

وأضاف إن الرحلة بدأت بعد أداء مناسك العمرة والصلوات بالمسجد الحرام، ثم زيارة المعتمرين لمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، حيث اطلع المعتمرون على العرض المرئي لكسوة الكعبة المشرفة، ومراحل صناعتها واستبدالها، مشيدين بما رأوه من إتقان في صناعة الكسوة.