شكرا لقرائتكم خبر عن «مسام» يطهر أراضي اليمن من 1358 لغما حوثيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، خلال الأسبوع الرابع من شهر فبراير 2022م، من انتزاع 1358 لغما زرعتها ميليشيا الحوثي في مختلف مناطق اليمن، منها 60 لغما مضادا للأفراد، و1094 لغما مضادا للدبابات، و194 ذخيرة غير متفجرة، و10 عبوات ناسفة.

ونَزع 123 ذخيرة غير متفجرة و128 لغما مضادا للدبابات في محافظة عدن، ولغمين مضادين للأفراد وذخيرة واحدة غير متفجرة بمديرية قعطبة بمحافظة الضالع، فيما استطاع فريق «مسام» من نزع 129 لغما مضادا للدبابات و7 ذخائر غير متفجرة بمديرية الخوخة بالحديدة، و6 ألغام مضادة للدبابات في قرية كهبوب بلحج، وفي مأرب جرى نزع 519 لغما مضادا للدبابات وذخيرتين غير متفجرة بالوادي، و14 لغما مضادا للدبابات، ولغمين مضادين للأفراد و4 عبوات ناسفة في بحريب، وفي محافظة شبوة استطاع الفريق نزع 5 ألغام مضادة للدبابات و11 لغما مضادا للأفراد بمديرية عين، و246 لغما مضادا للدبابات، و29 لغما مضادا للأفراد، و4 عبوات ناسفة بعسيلان.

وفي تعز تم نزع 4 ألغام مضادة للدبابات، و8 ذخائر غير متفجرة، وعبوتين ناسفتين بالوازعية، و5 ألغام مضادة للدبابات، و11 ذخيرة غير متفجرة بالمخاء، و42 ذخيرة غير متفجرة، و38 لغما مضادا للدبابات، و16 لغما مضادا للأفراد بذباب.