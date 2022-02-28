شكرا لقرائتكم خبر عن آل الشيخ ينوه بدعم «الشورى» لمسيرة عمل القطاعات الحكومية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ د. عبداللطيف آل الشيخ في مقر الوزارة، أمس، رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى د. سليمان الفيفي وعددا من أعضاء اللجنة، بحضور نائب الوزير د. يوسف بن سعيد وعدد من المسؤولين بالوزارة.

ونوه د. آل الشيخ برسالة المجلس في دعم مسيرة عمل القطاعات الحكومية بما يحقق التوجيهات السامية، مؤكدًا حرص الوزارة على مد جسور التواصل مع المجلس لتحقيق المصلحة الوطنية وفق رسالة الوزارة وأهدافها العامة لخدمة بيوت الله والعناية بها، ونشر الدعوة وفق منهج الوسطية والاعتدال.