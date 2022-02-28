شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يخفف آلام 543 يمنيا بعبس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة، تقديم خدماتها العلاجية للمستفيدين.

وراجع العيادات 543 مستفيدًا خلال الفترة من 9 حتى 15 فبراير 2022م، منهم 5 مستفيدين في عيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية، و5 مرضى في عيادة الطوارئ، و255 مستفيدًا في عيادة الباطنية، و7 حالات في عيادة الصحة الإنجابية، كما تم صرف الأدوية لـ 259 فردًا، فيما راجع عيادة الجراحة والتضميد 7 مستفيدين، إضافةً إلى 6 مستفيدين في عيادة التوعية والتثقيف. وفي الخدمات المرافقة فقد استفاد 98 شخصًا من قسم الخدمات التمريضية، في حين جرى تنفيذ نشاطين اثنين للتخلص من النفايات.

ومن ناحية أخرى واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديريات ميدي وحرض وحيران وعبس بمحافظة حجة، ومخيم الأزهور بمديرية رازح بمحافظة صعدة.

وجرى خلال الفترة من 9 حتى 15 فبراير 2022م، في محافظة حجة ضخ 2.799.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وضخ 644.500 لتر من المياه الصالحة للشرب، وتنفيذ 49 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين. كما جرى بمديرية رازح في محافظة صعدة ضخ 100.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 40.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، استفاد منها 28.742 فردا.