شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد تشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي السادس للإعاقة والتأهيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتمدت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي السادس للإعاقة والتأهيل، تشكيل اللجنة ومهامها واختصاصاتها للمؤتمر الذي ينظمه مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة تحت عنوان «تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الطفولة إلى الشباب - بين البحث والتطبيق»، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - خلال الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر 2022م، بالعاصمة الرياض.

وأوضح الأمين العام للمركز رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر د. أحمد التميمي أنه جرى استعراض آلية ارتباط اللجنة وتشكيل أعضائها ومهام واختصاصات أعمالها، والإعداد والتحضير والتنفيذ لجميع أعمال المؤتمر ولجانه، بالإضافة إلى اللائحة المالية للمؤتمر والجهات المعنية بالدعم والتمويل.