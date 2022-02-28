شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق القطاعات الحكومية دليل إخلاء الأشخاص ذوي الإعاقة في الطوارئ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ‏رئيس مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة م. أحمد الراجحي تعميمًا ‏لجميع القطاعات الحكومية يقضي ‏بالالتزام بتطبيق معايير دليل الإخلاء ‏في حالات الطوارئ للأشخاص ذوي الإعاقة الذي أعدته هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ‏بالتعاون مع المديرية العامة للدفاع المدني. ‏ويُعدُّ الدليل مرجعًا لجميع إدارات الأمن والسلامة في الجهات الحكومية من أجل مواءمة ‏خطط الإخلاء ‏للمباني وتعزيز إجراءات الأمن والسلامة التي تقدمها الجهات المختلفة بما يُسهم في توفير الطرق الآمنة لإخلاء الأشخاص ذوي الإعاقة في حالة وقوع الكوارث «لا قدر الله»، داعيًا ‏التعميم الجهات الحكومية إلى التوعية بالالتزام بتطبيقه من خلال منصات التواصل الاجتماعي. ‏ ‏‏