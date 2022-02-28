شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق القطاعات الحكومية دليل إخلاء الأشخاص ذوي الإعاقة في الطوارئ والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة م. أحمد الراجحي تعميمًا لجميع القطاعات الحكومية يقضي بالالتزام بتطبيق معايير دليل الإخلاء في حالات الطوارئ للأشخاص ذوي الإعاقة الذي أعدته هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع المديرية العامة للدفاع المدني. ويُعدُّ الدليل مرجعًا لجميع إدارات الأمن والسلامة في الجهات الحكومية من أجل مواءمة خطط الإخلاء للمباني وتعزيز إجراءات الأمن والسلامة التي تقدمها الجهات المختلفة بما يُسهم في توفير الطرق الآمنة لإخلاء الأشخاص ذوي الإعاقة في حالة وقوع الكوارث «لا قدر الله»، داعيًا التعميم الجهات الحكومية إلى التوعية بالالتزام بتطبيقه من خلال منصات التواصل الاجتماعي.