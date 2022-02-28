شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز طبقة الأساس الأسفلتي لطريق «الجش - عنك» بطول 700 متر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنجز فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية طبقة الأساس الأسفلتي بطول 700 متر بالجانب الأيسر، من أعمال ازدواج طريق «الجش - عنك»، إضافة إلى تركيب 9 أعمدة إنارة، وذلك من إجمالي طول 4 كيلو مترات وعرض 60 مترا للمشروع.

وأوضح مدير فرع الوزارة م. أحمد الغامدي، أنه يجري حاليا تنفيذ الأعمال الترابية، وقواعد سواري الإنارة بالمناطق المتاحة بطول كيلو متر في بداية الطريق، وجار ترحيل العوائق الخدمية وإزالة العقارات المتعارضة مع المشروع.

وأضاف: سيتم تطوير الطريق، من خلال ازدواجه مع تنفيذ أعمال الإنارة، ضمن خطة الوزارة لرفع كفاءة الطرق بالمنطقة، وتكون الطريق الرئيسي من 3 مسارات في كل اتجاه، تفصل بين الاتجاهين جزيرة وسطية، بالإضافة لتنفيذ طرق خدمة جانبية بمسارين لكل جانب، مع تنفيذ مواقف للسيارات وأرصفة للمشاة.

وبيّن: اعتمد التصميم لتقاطعات مسار المشروع مع الطرق الرئيسية بإشارات ضوئية على مسافات متوافقة مع المواصفات؛ لتحقيق سهولة الحركة على كامل المسار، وربط كامل الشوارع الفرعية الجانبية الأخرى بطرق الخدمة، مع الوضع في الاعتبار مواقع المداخل والمخارج على الطريق الرئيسي، بحيث تخدم الشوارع الجانبية.

وأكمل: العمل في وصلة المشروع تعترضه بدرجة أساسية العديد من المباني المملوكة، نظراً لطبيعة المنطقة، بالإضافة لوجود العديد من العوائق الخدمية «كابلات اتصالات - خطوط كهرباء أرضية وهوائية - شبكة مياه وصرف صحي - المصارف الزراعية» والعمل جار على استكمال نزع الملكية لكامل العقارات المتعارضة مع المشروع، والتنسيق مع الجهات الخدمية لترحيل خدماتها المتعارضة مع المشروع.