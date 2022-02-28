شكرا لقرائتكم خبر عن كسوة شتاء لـ 2300 أسرة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وفرت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل كسوة الشتاء لـ 2.300 أسرة بالمنطقة الشرقية، ضمن حملة «كسوتنا وحدة»، في عامها الثالث، بتنظيم من عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة بفريقها التطوعي «تدفق»، وبالتعاون مع عمادة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وشملت الحملة جمع التبرعات العينية الغذائية والشتوية؛ دعما لمستفيدي الجهات الخيرية، ومنها اللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم والمفرج عنهم وجمعية البر بالشرقية.