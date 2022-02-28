شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير مهارات 1400 طالب بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - جمع ملتقى «ربيع هداية» في الخبر أكثر من 1400 طالب بالمرحلة الثانوية، لتطوير مهاراتهم ومعارفهم، على يد نخبة من الخبراء والمؤثرين بمجالات اجتماعية وثقافية ورياضية.

وأوضح المدير التنفيذي لجمعية هداية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبر الشيخ إبراهيم الشهري أن الملتقى، الذي نظمته الجمعية لمدة 3 أيام في مدرسة الخبر الثانوية، تضمن دورات تدريبية ومعرضا للأمن الفكري وساحة بيع بمسمى «دكان الثقبة» لتسويق منتجات من أعمال الطلاب، وذلك لتعزيز القيم وتنمية المهارات لدى الطلاب بمختلف المجالات الحياتية، التي تساهم في توسيع مداركهم وتطوير قدراتهم.

وأشار إلى استهداف طلاب المرحلة الثانوية من خلال عدد من البرامج المتميزة اجتماعيا وثقافيا ورياضيا ضمن الأنشطة اللاصفية، وذلك بالشراكة مع مكتب تعليم الخبر وبحضور مديره أحمد الغامدي، ضمن سلسلة من المشاريع التنموية والبرامج التطويرية التي تستهدف الطلاب بمختلف المراحل الدراسية لتحسين أدائهم ودعمهم معرفيا وعلميا، من خلال لقاءات شملت: «خطر التعصب الرياضي»، و«الإعلام والعوالم الافتراضية» و«ربيع الروح»، بينما اختتمت الفعاليات بدورة تدريبية في أسس التصوير الفوتوغرافي.