5 % تفصل أسهم 7 شركات عن قمتها السنوية

وتفصل 7 شركات أقل من 5% عن أعلى مستوى تاريخي لها، ممثلة في شركات «أرامكو، الدريس، معادن، الأبحاث والإعلام، المواساة، الإنماء، وعلم»، فيما يفصل أسهم 8 شركات نسبة لا تتجاوز 10% عن أدنى قاع تاريخي لها خلال تداولاتها ممثلة في شركات «أنابيب الشرق، ذيب، بن داوود، المنجم، تنمية، أملاك، النايفات، والخبير ريت». وأغلق مؤشر سوق الأسهم الرئسي «تاسي» عند مستوى 12.418 نقطة، صاعدا 120 نقطة، لترتفع القيمة السوقية للشركات المدرجة إلى 11.31 تريليون ريال، وارتفعت أسهم 183 شركة، فيما تراجعت أسهم 20 شركة. وشهدت أسهم كافة القطاعات ارتفاعاً باستثناء قطاع «الطاقة» الذي شهد تراجعاً بنسبة 0.54%.
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