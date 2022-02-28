وأعلن أن اكتشاف حقل «شدون» للغاز الطبيعي في المنطقة الوسطى، يبعد نحو 180 كيلو مترا جنوب شرق مدينة الرياض، بعد أن تدفق الغاز من بئر شدون -1 بمعدل 27 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، مع 3300 برميل من المكثفات، وتم كذلك اكتشاف حقل «شهاب» للغاز الطبيعي في منطقة الربع الخالي، على بعد 70 كيلو متراً جنوب غرب حقل الشيبة، بعد أن تدفق الغاز من بئر شهاب -1 بمعدل 31 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، كما تم اكتشاف حقل «الشرفة» للغاز الطبيعي في منطقة الربع الخالي أيضاً على بعد 120 كيلو متراً جنوب غرب حقل الشيبة، بعد أن تدفق الغاز من بئر الشرفة -2 بمعدل 16.9 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم مع 50 برميلاً من المكثفات، وتم كذلك اكتشاف حقل «أم خنصر» للغاز الطبيعي غير تقليدي، في منطقة الحدود الشمالية على بعد 71 كيلو متراً جنوب شرق مدينة عرعر، بعد أن تدفق الغاز من بئر أم خنصر-1 بمعدل مليوني قدم مكعبة قياسية في اليوم مع 295 برميلاً من المكثفات.
وأضاف قائلاً: «تم أيضاً اكتشاف حقل «سمنة» للغاز الطبيعي غير التقليدي في المنطقة الشرقية جنوب حقل الغوار على بعد 211 كيلو متراً جنوب غرب مدينة الظهران، حيث تدفق الغاز من بئر سمنة -2 بمعدل 5.8 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم مع 24 برميلاً من المكثفات، كما تدفق الغاز من بئر سمنة -104001 بمعدل 11.6 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم مع 169 برميلاً من المكثفات، وتدفق الغاز من بئر سمنة -6 بمعدل 9.25 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم».
وكان وزير الطاقة أعلن 4 اكتشافات للزيت والغاز قبل 14 شهراً، في «حقول الريش، وبئر المنحّز، وجنوب غرب حقل الغوار، وفي بئر السهباء، وبئر العجرمية رقم 1».
وقبل 18 شهراً، أعلن وزير الطاقة اكتشاف حقلين جديدين في حقول «هضبة الحجرة، وحقل أبرق التلول».
قد يهمك أيضاً :-
- 5 % تفصل أسهم 7 شركات عن قمتها السنوية
- السعوديه كنسارة يحتفي بعقد قران ديالا
- السعوديه آل الغامدي يتقبلون التعازي في فقيدهم
- السعوديه آل مراد يستقبلون المواسين في محمد
- إضافة باركود يمكّن قاصدي المسجد الحرام من الاطلاع على معلومات الأبواب الرئيسية
كانت هذه تفاصيل خبر عبدالعزيز بن سلمان: اكتشاف 5 حقول للغاز الطبيعي في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.