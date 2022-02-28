إضافة باركود يمكّن قاصدي المسجد الحرام من الاطلاع على معلومات الأبواب الرئيسية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
أضافت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، باركود (QR) إلى لوحات أبواب المسجد الحرام الرئيسية من أجل تمكين قاصدي المسجد الحرام من الاطلاع على أبرز ما يخص الأبواب ومسمياتها.
وتهدف الخدمة إلى تعريف القاصدين بالأبواب خاصة الرئيسية، وتقديم خدمات الإرشاد المكاني لهم من خلالها، على أن يعرض الباركود معلومات عن الباب المُثبت عليه وسبب التسمية، وكذلك خدمة الوصول إلى موقع الباب في حال أراد الزائر العودة إليه.
وتتضمن المعلومات التي يعرضها الباركود، أبرز ما يحيط بهذا الباب من خدمات ومصليات وغيرها من الأمور التي تعين القاصدين وتسهل عليهم، حيث تشمل تلك الخدمة لوحة باب الملك عبدالعزيز.
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