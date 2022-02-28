اخبار الرياضه السعوديه طائرة الشبح في مواجهة نارية مع الفيصلي

محمد بن مسعود - الدمام - تقام اليوم (الإثنين) مباريات الجولة الـ20 من الدوري الممتاز للكرة الطائرة. وتأتي مواجهة الأهلي مع الفيصلي كأبرز لقاءات الجولة كونها ستحدد بشكل كبير مسار الدوري، فالأهلي بـ54 نقطة يسعى لحسم اللقب من خلال مباراة اليوم وتوسيع الفارق بينه وبين منافسه الهلال الذي يحتل المركز الثاني (48 نقطة). ويأتي الفيصلي في المرتبة الثالثة برصيد 44 نقطة.

المباراة ستقام على صالة نادي سدير الساعة 2 ظهراً.

الترجي – الهلال

في القطيف على صالة الأمير نايف الرياضية يلتقي الترجي والهلال عند الساعة الـ 4 عصراً، ولا بديل للهلال سوى الفوز إذا أراد المنافسة في حالة تعثر منافسه الأهلي، بالمقابل يبحث الترجي (35 نقطة) لتأمين مركزه الرابع والتأهل لكأس النخبة، لذلك ستكون المواجهة قوية بين الفريقين. ومن المتوقع أن تمتد لخمسة أشواط.

الهداية – الخليج

وعلى الصالة نفسها يلتقي الهداية والخليج عند الساعة الـ6 مساء وكلاهما يسعيان للفوز للابتعاد عن الهبوط، فالخليج يمتلك 20 نقطة في المركز التاسع والهداية في المركز الأخير بـ15 نقطة.

ضمك – الخويلدية

يستضيف ضمك الخويلدية على صالة نادي ضمك عند الساعة 4 عصراً. وتعتبر هذه المباراة أكثر أهمية للخويلدية الذي يحتل المركز الحادي عشر بـ12 نقطة من أجل الابتعاد عن شبح الهبوط في حين يحتل ضمك المركز السادس بـ26 نقطة.

الوحدة – الابتسام

يلتقي الوحدة والابتسام على صالة نادي الوحدة بالشرائع عند الساعة الـ4 عصراً. يدخل الوحدة اللقاء محتلا المركز السابع بـ24 نقطة، والابتسام في المركز الثامن بـ21 نقطة. ويسعى كل فريق لتحقيق الفوز من أجل تحسين مركزه في سلم الدوري.

الاتحاد – النصر

في جدة يستضيف الاتحاد نادي النصر على صالة نادي الاتحاد عند الساعة 4 عصراً وكلا الفريقين يسعيان لتحقيق الفوز، فالاتحاد يحتل المركز الخامس بـ28 نقطة ويسعى للفوز للاقتراب من المركز الرابع. بالمقابل يبحث النصر (15 نقطة) في المركز العاشر عن الفوز للابتعاد عن شبح الهبوط.