رياح وأتربة وأمطار تبدأ الأربعاء

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد معظم مناطق المملكة تقلبات جوية اعتباراً من الأربعاء المقبل وتستمر لعدة أيام، تشمل رياحا نشطة وأتربة مثارة وهطول أمطار وتفاوتا في درجات الحرارة وارتفاع الأمواج.

وأوضح خبير الطقس الدكتور عبدالعزيز الحصيني أنه من خلال مراصد الطقس متوقع انخفاض في الحرارة، ويتراوح الانخفاض من«4°C» إلى «8 °C» عما سجلته الحرارة العظمى في الأيام الماضية.

وقال «البداية كانت السبت الماضي على الشمالية والغربية والوسطى والشرقية وذروة الانخفاض اليوم وغد حيث يطرأ ارتفاع تدريجي ورياح مغبرة».

زخات رعدية

وذكر موقع طقس العرب أن اليوم يطرأ انخفاض على درجات الحرارة شرق ووسط المملكة بحيث تسود أجواء معتدلة، بينما تبقى دافئة إلى مائلة للحرارة في غرب وجنوب المملكة وباردة نسبياً شمال المملكة وصولاً لحائل. وهناك فرصة لزخات رعدية ومتفرقة من الأمطار في أجزاء متفرقة من جنوب غرب المملكة. وفرصة لزخات متفرقة من الأمطار في أجزاء متفرقة من شرق المملكة اليوم.

كتلة باردة

وتابع بأنه سيطرأ غدا ارتفاع على درجات الحرارة بحيث تسود أجواء دافئة في عموم المناطق تميل للحرارة في بعض الأجزاء، بينما تبقى باردة نسبياً شمال المملكة. أما الأربعاء والخميس، تهب كتلة هوائية باردة تقترب تدريجيا من شمال المنطقة خاصة مع ساعات ليلة الأربعاء ونهار الخميس، وسيكون الطقس باردا في شمال البلاد ومعتدلا إلى دافئ في باقي المناطق، مع زخات أمطار رعدية ليلا في أجزاء من وسط وشرق البلاد، وأتربة مثارة نواحي أجزاء من شرق ووسط وشمال المملكة.