ضبط 19 مجرفا للتربة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 19 مخالفًا لنظام البيئة لنقلهم الرمال وتجريف التربة من دون ترخيص في منطقتي الرياض ومكة المكرمة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه ضُبِطَ 22 آليه تُستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكيتها إلى مواطنَين، يعمل عليها 12 مقيمًا من الجنسية الباكستانية، و3 مقيمين من الجنسية اليمنية، ومقيمَين من الجنسية المصرية والأفغانية، وقد طُبِّقَت الإجراءات النظامية بحقهم.

ودعا الرائد المالكي إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.