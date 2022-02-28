إزالة ملصقات الخميس

نظمت بلدية خميس مشيط حملة تطوعية، لحصر وإزالة الإعلانات والملصقات الدعائية العشوائية والمخالفة، وذلك وفق خطة مجدولة لمعالجة مظاهر التشوهات البصرية المختلفة بمشاركة المتطوعين والمتطوعات من أبناء المحافظة.

وأوضح رئيس بلدية خميس مشيط المهندس محمد بن ناجم الحويطي أنه تم تنفيذ المبادرة على عدة محاور رئيسية بمدينة خميس مشيط كمرحلة أولى تشمل طريق الملك خالد وطريق الملك فهد وطريق الأمير سلطان وطريق الإمام محمد بن سعود إلى جانب المنطقة المركزية، حيث تمت إزالة ومعالجة ما يزيد عن 1500 ملصق دعائي مخالف منذ إطلاق المبادرة.

وأشار إلى أن المبادرة نفذت من خلال الشراكات المجتمعية التي تقيمها البلدية بتعاون ومساندة المتطوعين والمتطوعات ابتداءً بعملية الرصد ثم المعالجة بهدف القضاء على هذه الظاهرة، والتوعية بأهمية ودور الفرد والمجتمع حيال هذه الممارسات السلبية والخاطئة لتحسين المشهد الحضري وإزالة التلوثات البصرية الناتجة عن هذه الملصقات، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع.