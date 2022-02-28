عيادة متنقلة لمربي النحل

شهدت القافلة الإرشادية التي استضافتها وزارة البيئة والمياه والزراعة في المدينة المنورة إطلاق أول عيادة متنقلة مزودة بمعمل خاص للكشف المبكر عن أمراض نحل العسل، وذلك ضمن الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارعين والنحالين.

وشهدت القافلة مشاركة عدد من المزارعين والمنتجين ممن أنهى البرامج التدريبية وقدم عروضا من خلال مشاركته بالقافلة التي استقرت بممشى الهجرة في المدينة.

اطلاع وزيارة

واستعرضت القافلة عددا من الخدمات الإرشادية الزراعية والحيوانية وأطلعت المهتمين على أهم المشاكل التي تواجه المزارع وإمكانية تفاديها في الفترة الحالية من خلال الإرشاد عن الطرق الصحيحة في الزراعة.

وقال مدير إدارة الزراعة بالمدينة المهندس أحمد الرحيلي، إن القافلة تحوي عددا من الخدمات الإرشادية وتستهدف تقديم الخدمات للمزارعين حيث تم تدشين القافلة بالمدينة لمدة ثلاثة أيام، حيث تمت دعوة جميع المزارعين والمهتمين لزيارة القافلة الإرشادية للاستفادة منها والاطلاع وزيارة كل جوانبها.

خبراء دوليون

وأوضح مدير المنصة الإرشادية الزراعية نادر الحسينان أن الخدمة قدمت لأكثر من 206 آلاف مزراع منذ تدشينها ويقدم الخدمات الإرشادية عبر المنصة 427 مرشدا زراعيا، حيث انضم مؤخرا عددا من خبراء المنظمات الدولية للمنصة لتقديم خبراتهم واستشاراتهم للمستفيدين.

والمرشد الزراعي أنشأته وزارة البيئة والزراعة والمياه لتسهيل الوصول إلى الخدمات التي تقدمها للمزراعين بالصوت والصورة وبشكل مباشرة من دون العناء لزيارة الفرع حيث تم تحديث كل ربع سنوي للتطبيق يضاف له عدد من التطبيقات من ضمنها الاتصال المباشر مع المزراعين لاكتشاف الأساليب والممارسات الخطأ وتعديلها والممارسات الصحيحة وإعطائه الكثير من النصائح التي تساعده على الإنتاج السليم، وبالتالي يعود بالخير على الأمن الغذائي.

سحب العينات

وأوضح الدكتور محمد رمضان من إدارة المناحل في وزارة البيئة والمياه والزراعة أن إطلاق مشروع العيادات المتنقلة للكشف المبكر عن امراض نحل العسل يهدف إلى التنقل والوصول إلى المناحل في أماكنها لسحب عينات وتسجيلها وإمضاء صاحب المنحلة على استمارة خاصة لطلب الكشف على النحل، حيث يتم تدوين جميع البيانات وترخيص المنحل والوصف والأدوات التي يتم استخدامها، وبعد ذلك يتم فحص النحل ونطلع على الأمراض التي تصيب نحل العسل في المنحلة، وذلك للحفاظ على الثروة النحلية في المملكة، حيث سيكون في كامل مناطق المملكة عربة ومعمل متنقل لخدمة النحالين.

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