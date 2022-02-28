محمد بن مسعود - الدمام - عاجل : وزارة الصناعة والتجارة في صنعاء تفاجئ المواطنين بهذا الخبر الصاعق والصادم بسبب الحرب المشتعلة بين روسيا وأوكرانيا

كشفت وزارة الصناعة التجارة في حكومة صنعاء التابعة لجماعة الحوثي، عن أن المخزون الغذائي من السلع والمواد الأساسية سيكفي للأشهر المقبلة.

وقالت: “مخزون السلع الغذائية في الأسواق اليمنية مطمئنة ولا يوجد أي قلق أو مخاوف بشأن تواجدها من عدمها في الأسواق المحلية على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية الراهنة”.

تكملة الخبر في الأسفل

قد يهمك ايضاً

وأضافت “الوزارة عملت بالتنسيق مع المستوردين على شراء واستيراد السلع الغذائية من مصادر متعددة وعدم الاعتماد على مصدر واحد

وأكدت أن المخزون الغذائي المتوفر في الأسواق اليمنية والكميات التي في طريقها إلى اليمن تكفي لأكثر من نصف عام.

وطالب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي من وزارة التجارة والصناعة في الحكومة الشرعية بسرعة التوضيح عن الوضع الاقتصادي للبلد جراء الحرب المشتعلة بين روسيا وأوكرانيا.

وكان السواد الأعظم من الناشطين تفاعلوا خلال اليوميين الماضيين مع الأزمة الحاصلة بين أوكرانيا وروسيا وانعكاساتها على الجمهورية اليمنية من الناحية الاقتصادية وسط مخاوف من انعدام مادة القمح التي يتم استيرادها من اوكرانيا وروسيا بعد أن أشارت التقارير بأن اليمن هي الدولة السادسة في قائمة الدول المستورة لمادة القمح الاوكراني.

وبدأت وحدات من القوات المسلحة الروسية عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022 تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات القوات التابعة لنظام الحكم الأوكراني عليهما.

ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ما يفعله نظام الحكم الأوكراني بسكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك في منطقة دونباس بالإبادة الجماعية.

وأضاف الرئيس الروسي خلال خطاب مفاجئ له فجر الخميس: «روسيا ستنفذ عملية عسكرية خاصة في دونباس تستهدف حماية الشعب، والظروف تتطلب تحركًا حاسمًا من موسكو».

وهدد بوتين حلف الناتو مؤكدًا أن أي محاولة للتدخل الأجنبي خلال العملية العسكرية في منطقة دونباس بأوكرانيا ستؤدي إلى نتائج لم يرها العالم.

وحذر الرئيس الروسي من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية؛ وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.

وفي رسالة موجهة إلى أوكرانيا أكد بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، وفي حالة أي تدخل أجنبي فإن روسيا سترد على الفور.