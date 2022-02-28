النصر يعلن إصابة سلطان الغنام بتمزق حاد في أربطة المفصل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات أعلن نادي النصر اليوم الأحد أن الفحوصات الطبية أكدت إصابة المدافع سلطان الغنام بتمزق حاد في أربطة مفصل القدم الجانبية. وتعرض سلطان الغنام للإصابة في اللقاء الذي كسبه النصر أمام أبها 2-1 ضمن الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتم استبداله عند الدقيقة 40.

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