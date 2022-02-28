كم فقدت روسيا من جنودها في الهجوم على أوكرانيا؟

محمد بن مسعود - الدمام - قال سيرغى كيسليتسيا، مندوب أوكرانيا في الأمم المتحدة، إن الشعب الأوكراني في المدن والقرى يعيش في الملاجئ، موضحا أن روسيا تفشل فى أوكرانيا.

وأضاف مندوب أوكرانيا في الأمم المتحدة، خلال كلمته بمجلس الأمن، أن فشل روسيا جعلها تقصف مناطق سكنية في أوكرانيا، موضحا أن الابتزاز النووي الروسي يشكل خطرا كبيرا.

وأشار إلى أن المناطق المدنية في أوكرانيا تعاني، لافتا إلى أن روسيا فقدت أكثر من 4300 جندي من قواتها حتى الآن.

وفي وقت سابق من اليوم كشفت وزارة الصحة الأوكرانية، اليوم الأحد، عن عدد الإصابات التي الناجمة عن الهجمات الروسية خلال الأيام الماضية.

وحول عدد الإصابات، وبحسب العربية، فقد أصيب 1684 مدنيا بينهم 116 طفلا جراء الهجوم الروسي.

أما عدد القتلى، فقد وصل إلى 352 مدنيا بينهم 14 طفلا قتلوا حتى الآن، وسط تنديد شديد من الاتحاد الأوروبي، بما يفعله الرئيس الروسي في المدنيين، على حد وصفهم.