فريق المشهد الحضري في أمانة عسير يناقش تأهيل بلدة ظهران الجنوب القديمة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_عسير

عقد فريق المشهد الحضري في أمانة منطقة عسير أمس، اجتماعاً مع رئيس بلدية ظهران الجنوب الدكتور حزام بن قبلان، ورئيس الجمعية التعاونية لبلدة ظهران الجنوب القديمة سعيد الوادعي ، وأعضاء الجمعية بمقر البلدية لمناقشة مراحل تنفيذ مشروع تأهيل وتطوير البلدة .

وأوضح الوادعي أن الاجتماع ناقش آلية ومراحل مشروع تأهيل وتطوير البلدة القديمة الذي وجه بتنفيذه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير وفق معايير المشهد الحضري، والتي أصبحت مزاراً ووجهة للسياح نظير ما تكتنزه من آثار متمثلة في قصورها الشامخة، وبيوتها القديمة ذات الطراز المعماري المتميز، ومسجدها القديم، وسوقها الشعبي القديم .