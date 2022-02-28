عبداللطيف: كسبنا الرهان وأخرجنا دورة غرب آسيا البارالمبية بحلة تنظيمية زاهية

محمد بن مسعود - الدمام - أكد حسن عبداللطيف، المدير التنفيذي لدورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية – البحرين 2022 والمدير التنفيذي للرياضة والمبادرات باللجنة البارالمبية البحرينية على نجاح الدورة المبهر في كافة المستويات للدورة الإقليمية والتي وصلت الى تحقيق أهدافها الاستراتيجية في تأكيد قدرة مملكة البحرين على استضافة مختلف الفعاليات والدورات البارلمبية وتأمين عوامل النجاح لها.

وتابع عبداللطيف إن اهتمام سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ورعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية ساهم في ابراز الدورة بظهر متميز من الناحية التنظيمية والإدارية أكدت قدرات المملكة وكوادرها المدرب على كسب رهان التنظيم وإخراج الدورة بالصورة التي تليق باسم البحرين التي باتت قبلة مفضلة لاستضافة مختلف الفعاليات الرياضية نظرا لاستعداداتها المتميزة من الناحية الفنية وتواجد نخبة من كوادرها الشابة القادرة على العمل الجاد والمخلص، كما أن لتعاون الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأهلي دورا بارزا في النجاحات التي تحققت للدورة. وأشار عبداللطيف لقد كان للتعاون الوثيق بين جميع المشاركين في الدورة وعملهم بروح الفريق الواحد ساهم في تسهيل عملية التنظيم وسير كافة الفعاليات والمسابقات بالصورة التي رسمتها اللجنة المنظمة العليا للدورة الامر الذي جعل العرس الرياضي الكبير يعيش فرحة التنظيم المتميز وفرحة الإنجازات التي حققتها المنتخبات المشاركة في الدورة.