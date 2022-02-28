محمد بن مسعود - الدمام - أكد حسن عبداللطيف، المدير التنفيذي لدورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية – البحرين 2022 والمدير التنفيذي للرياضة والمبادرات باللجنة البارالمبية البحرينية على نجاح الدورة المبهر في كافة المستويات للدورة الإقليمية والتي وصلت الى تحقيق أهدافها الاستراتيجية في تأكيد قدرة مملكة البحرين على استضافة مختلف الفعاليات والدورات البارلمبية وتأمين عوامل النجاح لها.
وتابع عبداللطيف إن اهتمام سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ورعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية ساهم في ابراز الدورة بظهر متميز من الناحية التنظيمية والإدارية أكدت قدرات المملكة وكوادرها المدرب على كسب رهان التنظيم وإخراج الدورة بالصورة التي تليق باسم البحرين التي باتت قبلة مفضلة لاستضافة مختلف الفعاليات الرياضية نظرا لاستعداداتها المتميزة من الناحية الفنية وتواجد نخبة من كوادرها الشابة القادرة على العمل الجاد والمخلص، كما أن لتعاون الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأهلي دورا بارزا في النجاحات التي تحققت للدورة. وأشار عبداللطيف لقد كان للتعاون الوثيق بين جميع المشاركين في الدورة وعملهم بروح الفريق الواحد ساهم في تسهيل عملية التنظيم وسير كافة الفعاليات والمسابقات بالصورة التي رسمتها اللجنة المنظمة العليا للدورة الامر الذي جعل العرس الرياضي الكبير يعيش فرحة التنظيم المتميز وفرحة الإنجازات التي حققتها المنتخبات المشاركة في الدورة.
قد يهمك أيضاً :-
- انطلاق بطولة البحرين الدولية للتنس للرواد اليوم
- التوبلي بطلاً لفئة تحت 12 سنة والقطان وصيفًا لفئة تحت 16
- رفيعي والمنصوري يسيطران على تحدي الحلبة 2000 سي سي في خامس جولاتها
- الكشف عن "لغز" الثروة الضخمة غير المثبتة لـ"بوتين" والتي حيرت قيمتها أمريكا وأوروبا
- بثنائية .. الشباب يكسب مضيفه الفيحاء
كانت هذه تفاصيل خبر عبداللطيف: كسبنا الرهان وأخرجنا دورة غرب آسيا البارالمبية بحلة تنظيمية زاهية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.