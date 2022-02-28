انطلاق بطولة البحرين الدولية للتنس للرواد اليوم

محمد بن مسعود - الدمام - تنطلق صباح اليوم منافسات بطولة البحرين الدولية للتنس للرواد لفئات فوق 35 سنة، فوق 45 سنة وفوق 55 سنة، حيث ستقام جميع المباريات على ملاعب الاتحاد البحريني للتنس بجامعة بوليتكنك في مدينة عيسى.

وينظم الاتحاد البحريني للتنس البطولة التي تقام ضمن أجندة الاتحاد الدولي للعبة للمرة الثانية على التوالي، حيث شهدت البطولة السابقة مشاركة واسعة من رواد اللعبة من البحرين والشرق الأوسط وأوربا.

وتعد بطولة الرواد هي البطولة الدولية الأولى ضمن أجندة الاتحاد البحريني للتنس خلال العام الجاري، والتي تتضمن تنظيم عدد من البطولات الدولية للناشئين والشباب خلال العام.

وأكد أمين سر الاتحاد البحريني للتنس مدير البطولة فؤاد الرويعي أن بطولة الرواد من البطولة القوية والمهمة، والتي حرص الاتحاد على استضافتها بعد نجاح النسخة الماضية، والاقبال الكبير على المشاركة فيها، مضيفا بأن الاتحاد في كامل الجاهزية والاستعداد لانطلاقة البطولة.

وأشار الرويعي إلى أن الاتحاد يسعى إلى التنوع في البطولة التي يستضيفها والتي ينظمها خلال العام، وذلك لاتاحة الفرصة لجميع اللاعبين من مختلف الأعمار للمشاركة في البطولات، والحرص على استضافة البطولات التي تحظى بالشعبية والأهمية لكي يستفيد لاعبو البحرين من مشاركتهم فيها ويكتسبون المزيد من الخبرة، وخصوصا فيما يتعلق ببطولات الناشئين والشباب، حيث يحرص الاتحاد على استضافة بطولات ذات تصنيف مرتفع للاستفادة منها. ولفت إلى أن بطولة الرواد ستقام خلال الفترة من 28 فبراير الجاري إلى 6 مارس المقبل، ومن المتوقع أن تشتهد مباريات قوية في مختلف فئات البطولة.