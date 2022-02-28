التوبلي بطلاً لفئة تحت 12 سنة والقطان وصيفًا لفئة تحت 16

محمد بن مسعود - الدمام - حقق لاعب المنتخب الوطني للتنس للناشئين هاشم التوبلي المركز الأول في فئة تحت 12 سنة للبطولة الاقليمية الأولى للناشئين، فيما حقق لاعب المنتخب لفئة تحت 16 سنة عيسى القطان المركز الثاني في فئته، وذلك في ختام منافسات البطولات التي أسدل الستار عليها يوم أمس على ملاعب الاتحاد البحريني للتنس بجامعة البوليتكنك بمدينة عيسى.

وقدم اللاعب هاشم التوبلي مباراة كبيرة أمام منافسه اللاعب السعودي حيدر فريد، حيث قدم اللاعبان مباراة جيدة أمتعت الحضور، إذ تمكن التوبلي من حسمها لمصلحته بعد شوط فاصل بنتيجة 2/‏6، 6/‏2 و10/‏7.

وفي فئة تحت 16 سنة، قدم لاعب المنتخب الوطني للناشئين عيسى القطان مجهودا كبيرا في المباراة النهائية أمام اللاعب الكويتي يعقوب محمد، لكنه أكتفى بالمركز الثاني بعد خسارته المباراة النهائية بمجموعتين دون مقابل كانت نتائجهما 6/‏2 و6/‏4.

وشهدة فئة تحت 14 سنة سيطرة واضحة للاعبي المنتخب الكويتي، حيث تمكن اللاعب محمد العوضي من الفوز على مواطنه عبدالرحمن عبدالله بنتيجة مجموعتين دون مقابل جاءت نتائجهما 6/‏2 و6/‏3.

وفي ختام مباريات البطولة، قام رئيس الاتحاد البحريني للتنس الشيخ عبدالعزيز بن مبارك آل خليفة، وأمين سر الاتحاد فؤاد الرويعي وأعضاء مجلس الإدارة محمد السلمان وعدنان كمال ونادية حاجي بتتويج اللاعبين الفائزين في فئات البطولة الثلاث.

وأعرب رئيس الاتحاد البحريني للتنس الشيخ عبدالعزيز بن مبارك آل خليفة عن سعادته بنجاح النسخة من البطولة، مشيد بجميع الجهود التي بذلت من قبل اعضاء مجلس ادارة الاتحاد والحكام والمنظمين والتي أظهرت البطولة بهذا المظهر المتميز وساهمت في نجاحها.

وأعرب سعادته عن سعادته بتحقيق لاعبي البحرين نتائج جيدة في البطولة، مؤكدا على أن هذه النتائج هي ترجمة للجهود التي بذلت لاعداد اللاعبين، متمنيا أن يكون ما تحقق في هذه البطولة بداية للمزيد من النتائج المشرفة والانجازات خلال البطولات المقبلة.