رفيعي والمنصوري يسيطران على تحدي الحلبة 2000 سي سي في خامس جولاتها

محمد بن مسعود - الدمام - شهد مضمار حلبة البحرين الدولية «موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط» نهاية الأسبوع الماضية فعاليات الجولة الخامسة من البطولة المحلية تحدي حلبة البحرين الدولية 2000 سي سي، حيث تمكن علي المنصوري ورائد رفيعي من السيطرة على فئتي البطولة ضمن سباقي الجولة الخامسة.

وخلال منافسات يوم السباقات الوطنية والتي شملت الجولة الخامسة لتحدي الحلبة 2000 سي سي وبمشاركة نخبة من السائقين، وخلال التأهيلات تمكن كل من رائد حمو ورائد رفيعي وناصر العلوي من تصدر فئة البرو بينما تصدر الفئة الثانية علي المنصوري واندرو راي.

وخلال منافسات السباق الأول تمكن رفيعي من تصدر السباق ومنافسة السائقين على خط الانطلاق والفوز بالمركز الأول على مضمار الحلبة الداخلية منهيا السباق بسيارته الهوندا أس 2000 بـ 12 لفة في 15 دقيقة و39.416 ثانية، وفي المركز الثاني ناصر العلوي، وفي المركز الثالث ماجد حمو، اما الفئة الثانية ضمن البطولة فتصدرها علي المنصوري وثانيا اندرو راي.

أما السباق الثاني فتمكن أيضا رائد رفيعي من الحفاظ على المركز الأول محققا 15 دقيقة و32.016 ثانية خلال 12 لفة وفي المركز الثاني ماجد حمو، أما الفئة الثانية من البطولة فحافظ علي المنصوري على مركزه الأول وثانيا أيضا اندرو راي.

وجدير بالذكر أن الجولة السادسة من يوم السباقات الوطنية ستنطلق مطلع شهر ابريل المقبل في حلبة البحرين الدولية «موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط»، حيث تنطلق هذا الموسم البطولة المحلية بـ7 جولات وتختتم جولاتها في أبريل 2022.