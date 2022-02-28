محمد بن مسعود - الدمام - الكشف عن “لغز” الثروة الضخمة غير المثبتة لـ”بوتين” والتي حيرت قيمتها أمريكا وأوروبا

صحيفة المرصد : كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، عن صعوبات تواجهها الولايات المتحدة وأوروبا في تحديد القيمة الحقيقة لأصول الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بسبب “اللغز” الذي يحيط بها.

دخل بوتين السنوي

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وقالت الصحيفة في تقرير لها: إنه “على الورق لا يمتلك (بوتين) إلا القليل، ووفقًا لإفصاحات المالية العامة، يبلغ دخل بوتين السنوي حوالي 140 ألف دولار سنويًا، ويمتلك شقة صغيرة، ومع ذلك تشير تقديرات أخرى إلى أن ثروته بالمليارات”.

ثروته 200 مليار دولار

وأضافت: أن “ثروة (بوتين) قد تصل إلى 200 مليار دولار، وهو مبلغ استثنائي يجعله أغنى رجل في العالم”، وفقًا للممول الأميركي، بيل براودر، الذي تم حظره من العمل في روسيا في عام 2005 بعد اشتباكه مع الأوليغارشيين الروس”.

قصر بوتين

وأشارت الصحيفة إلى أن “سيرغي كولسنيكوف، الشريك التجاري السابق لبوتين، ذكر أنه يبني عقارًا ضخمًا على ساحل البحر الأسود عرف فيما بعد باسم (قصر بوتين) تكلف أكثر من مليار دولار تم جمعها من خلال الفساد والرشوة والسرقة”.

يخت فخم وفيلا باهظة

وأضافت: أن “بوتين يمتلك يختًا فخمًا بقيمة 100 مليون دولار، وشقة بقيمة 4.1 مليون دولار في موناكو، اشترتها شركة لامرأة قيل إنها عشيقته، وتوجد فيلا باهظة الثمن في جنوب فرنسا مرتبطة بزوجته السابقة”.