شكرا لقرائتكم خبر عن العواد: القيادة حريصة بأن تكون المملكة أنموذجا في مجال حقوق ذوي الإعاقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد العواد، أن القيادة الرشيدة حريصة بأن تكون المملكة أنموذجا عالميا رائدا في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمن فيهم أطفال متلازمة داون، ومشيرا إلى ما تحقق من إصلاحات في هذا الجانب.

جاء ذلك خلال رعايته ورشة عمل "متلازمة داون في المملكة بعنوان "الجهود والتحديات" بالرياض، وتستمر لمدة ثلاث أيام.

وتأتي هذه الورشة التي بدأت أمس الأحد، ضمن مسار التنمية الإنسانية الذي يعد أحد مبادرات هيئة حقوق الإنسان لعام ٢٠٢٢، وتشمل حوارات تفاعلية، وجلسات تركيز وعصف ذهني، يقودها عدد من الخبراء والأطباء والمختصين من القطاع غير الربحي، وبمشاركة أسر أطفال متلازمة داون للاستماع إلى ما يواجهونه من تحديات ومرئياتهم وتطلعاتهم، هذا بالإضافة إلى الفعاليات الترفيهية التي ستقام لأطفال متلازمة داون في اليوم الأخير من الورشة.