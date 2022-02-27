جامعة البحرين بطلاً لدوري الجامعات السلاوي

محمد بن مسعود - الدمام - حصد فريق جامعة البحرين لقب دوري الجامعات لكرة السلة للموسم 2021-2022، وذلك مساء أمس الأول بعد فوزه على فريق الجامعة الخليجية بنتيجة 75 مقابل 63 على صالة زين باتحاد السلة في المباراة النهائية التي أقيمت تحت رعاية رئيس الاتحاد الرياضي البحريني للمدارس والجامعات د. الشيخ صقر بن سلمان آل خليفة، وذلك بحضور رئيس الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية لوران باترينكا ورؤساء ومسؤولي الجامعات المشاركة.

وتوج رئيس الاتحاد د. الشيخ صقر فريق جامعة البحرين بكأس المركز الأول والميداليات الذهبية، وتسلم قائد جامعة البحرين باقر عيسى كأس البطولة، فيما توج فريق الجامعة الخليجية بميداليات المركز الثاني، وفريق الجامعة الأهلية بميداليات المركز الثالث إثر فوزه يوم أمس الأول على فريق جامعة البحرين للتكنولوجيا بنتيجة 96 مقابل 86.

وتسلم لاعب الجامعة الأهلية عباس بهرام جائزة هداف الثلاثيات من نجم منتخبنا الوطني السابق شهرام، فيما تسلم لاعب جامعة البحرين جائزة أحسن لاعب.

وكرم د. الشيخ صقر طاقم التحكيم بقيادة الحكم الأول يونس جناحي، والحكم الثاني عبدالرضا عبدالحسين والجكم الثالث عماد عباس، والمسجل فاطمة المتوج والميقاتي حسين خلف، وعادل العريض (24 ثانية)، ومشرف عام المباراة عبدالكريم شكيب.

ابتعد جامعة البحرين في الربعين الأول والثاني بالنتيجة دون أن يتمكن بتحقيق فارق كبير، لقوة المنافس وحدوث بعض الأخطاء في التصويب، لكن البداية كانت لصالح الخليجية بـ 8 نقاط مقابل نقطة واحدة بفضل حيوية حسين فرج بالقرب من الحلق وعلي فؤاد، وبعد أن نظم جامعة البحرين صفوفه برز قائده باقر عيسى في تسجيل رميتين ثلاثيتين ومثلهما للسيد علي محمد، وثلاث لنجم الفريق محمود عباس بمجموع سبع رميات طوال المباراة، فيما سجل الخليجية رميتين فقط عن طريق أحمد طيب.

وحاول جامعة البحرين توسيع الفارق عن طريق الثلاثيات إلا أن غالبيتها لم تفلح واكتفى الفريق بتسجيل واحدة ومثلها للخليجية الذي استثمر الكرات الساقطة من الحلق، ورغم ارتداد الكرات للخليجية إلا أن الدفاع القوي لجامعة البحرين استطاع إنهاء الربع الثاني بفارق نقطتين لصالحه.

وبرز محمود عباس من جامعة البحرين في الربع الثالث باختراقاته وباقر عيسى بتصويباته ليحافظ على فارق الخمس نقاط، وفي الربع الأخير اقترب الخليجية بالنتيجة ليظهر عباس من جديد ويحافظ على الفارق حتى صافرة النهاية.