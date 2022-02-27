بن هندي يستقبل باسم بطيشة ويشيد بدعم شيفرون للأنشطة الرياضية

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل صالح بن عيسى بن هندي المناعي مستشار جلالة الملك لشئون الشباب والرياضة، في مكتبه بقصر القضيبية، باسم بطيشة الرئيس التنفيذي لشركة شيفرون البحرين بحضور توفيق الصالحي مدير المكتب الاعلامي لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ومركز المعلومات رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام بالاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة.

وأشاد صالح بن عيسى بن هندي بدعم شركة شيفرون لمختلف البطولات والأنشطة الرياضية والاجتماعية في مملكة البحرين وهو ما يجسد دور الشركة في دعم القطاعين الشبابي والرياضي في المملكة.

وأوضح صالح بن هندي ان الدور البارز لشركة شيفرون البحرين في دعم الانشطة والفعاليات الرياضية له اسهامات عديدة في مواصلة الدفع بعجلة تطوير الرياضة البحرينية ووصولها إلى أعلى المستويات، مبيناً إلى أن دور الشركة واضحاً في المساهمة بتحقيق الاهداف المرجوة.

من جانبه، أعرب باسم بطيشة الرئيس التنفيذي لشركة شيفرون البحرين عن شكره وتقديره إلى صالح بن عيسى بن هندي على الاهتمام والمتابعة الدائمة، مبيناً إلى أن الشركة تحرص دائماً على دعم القطاعين الشبابي والرياضي بما يسهم في إبراز القدرات البحرينية الشابة والمساهمة في وصولها إلى أعلى المستويات، مقدماً شكره وتقديره إلى صالح بن هندي على حفاوة الاستقبال.