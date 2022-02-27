عيسى بن عبداللـه يتوج أبطال المسابقات بطولة البحرين لجمال الخيل العربية

محمد بن مسعود - الدمام - بتوجيهات من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشئون الشباب الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، وتحت رعاية وحضور سمو الشيخ عيسى بن عبدالله آل خليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، اختتمت منافسات بطولة البحرين للإنتاج المحلي لجمال الخيل العربية الأصيلة على ميدان الاتحاد الرياضي العسكري بالرفة.

وتابع سمو الشيخ عيسى بن عبدالله آل خليفة منافسات البطولة في فئاتها النهائية التي شهدت منافسة قوية ومثيرة بين المشاركين.

وبهذه المناسبة، أعرب سمو الشيخ عيسى بن عبدالله آل خليفة عن شكره وتقديره إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على اهتمام سموه المتواصلة لكافة الأنشطة التي ينظمها الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، مبينا إلى أن توجيهات سموه بتنظيم بطولة البحرين للإنتاج المحلي لجمال الخيل العربية الأصيلة يؤكد حرص سموه على مواصلة تطوير هذه الرياضة العريقة التي تجسد اهتمام المملكة في إبرازها وتطورها المستمر. وأشار سمو الشيخ عيسى بن عبدالله آل خليفة إلى أن النجاح الجديد الذي سجلته بطولات جمال الخيل العربية الأصيلة نابعا من اهتمام سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ودافعا للمزيد من البطولات في الفترة القادمة لتأكيد مكانة هذه الرياضة، خصوصا ان البطولات المحلية تنعكس بشكل إيجابي وكبير على المشاركات البحرينية الخارجية التي سجلت سلسلة من الإنجازات خلال الفترة الماضية. وأوضح سمو الشيخ عيسى بن عبدالله آل خليفة أن المشاركة الواسعة التي شهدتها البطولة دلالة على التميز الكبير الذي يمتلكه الملاك والمربون والاسطبلات المحلية في الإنتاج المحلي والقدرات الهائلة في تأكيد الدور البارز لمملكة البحرين كإحدى الدول الكبرى في معاقل الخيول العربية الأصيلة.

وأشاد سمو الشيخ عيسى بن عبدالله آل خليفة بالدور البارز الذي لعبته اللجنة المنظمة في إخراج البطولة بأفضل صورة تنظيمية، مشيدا في ذات الوقت بجهود جميع اللجان والحكام.

سموه يتوج الأبطال

وتوج سمو الشيخ عيسى بن عبدالله آل خليفة الفائزين بالمراكز الأولى في بطولة بطل الأبطال في ختام البطولة، حيث جاء في المركز الأول في بطولة فئة الأمهار عمر سنة المهر محارب المهنا للمالك والمربي مربط المهنا، والمركز الأول في فئة الأمهار عمر سنتين وثلاث سنوات «أي أم أس الفهد» للمالك والمربي مربط المضاحكة، والمركز الأول في فئة الأفحل عمر 4 سنوات فما فوق «نمر الأمير» للمالك والمربي أحمد الدمستاني.

تكريم الحكام

وكرم عبدالله المضاحكة رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، حكام البطولة واللجان وهم: فهد مطلق الدغيلبي، وعلي احمد المكراني، وبشار العوضي، وجاسم خالد المسباح، وعبدالعزيز حسين المرزوقي، ومدحت عبدالعظيم جبر، ومحمود محسن، وجوناس سالزمان، ولجنة الرقابة والانضباط: عباده أحمد وأمنية توفيق الشريف ومحمد صلاح وعباس الحايكي، ومدراء الساحة: علي جميل وجاسم مبارك، ومدقق تسجيل الخيل جهانكير رستومجي.

نتائج المسابقات

وجاءت نتيجة مسابقة فئة أفحل عمر 4 سنوات فما فوق (أ)، المركز الأول «نمر الأمير» للمالك والمربي أحمد الدمستاني بنتيجة (90.10)، والمركز الثاني «ساهر الدمستاني» للمالك سيد هاني مهدي والمربي مربط الدمستاني بنتيجة (89.20)، والمركز الثالث «أي أي نادر» للمالك مربط المنارة والمربي مربط الحجر بنتيجة (89.20).

وفي فئة أفحل عمر 4 سنوات فما فوق (ب)، المركز الأول «ميزو» للمالك والمربي خليل إبراهيم بنتيجة (90.55)، والمركز الثاني «زعيم الجابرية» للمالك جابر سعيد والمربي مربط الجابرية بنتيجة (90.55)، والمركز الثالث «عالي سلطان» للمالك صادق مهدي المقابي والمربي أسطبل المها بنتيجة (88.90).