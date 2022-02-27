فرصتكم الأخيرة لربح تذاكر ضيافة نادي البادوك في التجارب الرسمية

محمد بن مسعود - الدمام - تواصل حلبة البحرين الدولية «موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط» اليوم عرضها المغري لمسابقة ترقية التذاكر، إذ سيتمكن حاملو تذاكر سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا واحد 2022 الذي قاموا بشراء تذاكرهم قبل 1 مارس من الحصول على فرصة ربح تذاكر ضيافة نادي البادوك، وذلك خلال التجارب الرسمية للفورمولا1، والذي سينطلق في 10 حتى 12 مارس المقبل، لذا اليوم فرصتكم الأخيرة لربح هذه المسابقة.

وتقدم هذه المسابقة المميزة للفائزين فرصة للاستمتاع بالتجارب الرسمية للفورمولا1 في أجواء فريدة من فئة الخمس نجوم مع أفضل الإطلالات في الحلبة، إذ يقدم نادي البادوك تجربة مميزة وفرصة مثيرة لمشاهدة مشاهير الفورمولا1.

المسابقة مفتوحة لحاملي تذاكر السباق للمنصة الرئيسية والمنعطف الأول الذين قاموا بشراء تذاكرهم قبل 1 مارس، سيتم إدخالهم تلقائيًا في السحب الذي سيتم اختيار الفائزين فيه عشوائيًا، تنتهي المسابقة في 28 فبراير منتصف الليل، وسيتم السحب في 3 مارس.

كما أعلنت حلبة البحرين الدولية عن الدخول المجاني لحاملي تذاكر السباق الذين قاموا بشراء تذاكرهم قبل تاريخ 1 مارس المقبل لأيام التجارب، أما الراغبين في حضور التجارب الرسمية للفورمولا1 ولم يقوموا حتى الآن بشراء تذاكرهم، فتذاكر التجارب الآن متاحة للبيع على موقعنا الالكتروني Bahraingp.com، إذ يبلغ سعر التذاكر 5 دنانير بحرينية في اليوم للكبار، و2.5 دينار بحريني للأطفال.

سيكون دخول الجماهير لحضور التجارب يومي الجمعة والسبت الموافق 11 و12 مارس المقبل، إذ سيتم فتح بوابات الحلبة من 12 مساءً حتى 7 مساءً، يرجى ملاحظة أن اليوم الأول من التجارب لن يكون مفتوحًا للجماهير.

من المقرر أن ينطلق سباق جائزة البحرين الكبرى لهذا العام ضمن مناسبة تاريخية لرياضة السيارات، إذ ينطلق سباق هذا العام تحت مسمى «عصر جديد»، وذلك بعد أكبر تغيير في القواعد والأنظمة في البطولة العالمية، وبصفة الحلبة مضيفة لتجارب ما قبل الموسم والجولة الافتتاحية للموسم كذلك، فإن جماهير البحرين في وضع مميز للغاية لكونهم أول من يختبر قمة رياضة السيارات بشكل لم يسبق له مثيل في العالم.