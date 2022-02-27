5 مارس نهائي «أغلى الكؤوس»

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الاتحاد البحريني لكرة القدم رسميا يوم الخامس من مارس القادم موعد المباراة النهائية لمسابقة كأس جلالة الملك المفدى «أغلى الكؤوس» بين فريقي الرفاع الشرقي والخالدية، على ملعب ستاد البحرين الوطني عند الساعة 6.15 مساء، وهي المباراة التي يترقبها الشارع الرياضي والجماهير البحرينية في أغلى مسابقة كروية، خصوصا أنها تحمل اسم قائد المسيرة والرياضي الأول في المملكة.

وتُعد المباراة تاريخية لنادي الخالدية الذي يُعد الوافد الجديد على الكرة البحرينية، وهو الظهور الأول لهذا النادي بعد تأسيسه الموسم الماضي، ويأمل في التتويج باللقب لأول مرة في تاريخ الكرة البحرينية ليدوّن اسمه في السجل الذهبي لهذه المسابقة ويكون النادي العاشر الذي يتمكن من التتويج باللقب منذ تحويل اسم المسابقة من كأس الاتحاد إلى كأس سمو الأمير سابقا ومن ثم كأس جلالة الملك، وذلك بعد أندية المحرق، الرفاع، الأهلي، الحالة، الرفاع الشرقي، النجمة، الحد، الشباب، المنامة.

من جانبه، فإن الرفاع الشرقي المتوّج باللقب ثلاث مرات سابقة يسجل حضوره رقم 8 في المباراة النهائية، ويأمل في التتويج باللقب الغالي للمرة الرابعة في تاريخه بعدما حققها مواسم 98/‏1999، 1999/‏2000، 2013/‏2014.