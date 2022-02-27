منتخبنا الوطني لكرة السلة يخسر أمام كازاخستان في تصفيات كأس العالم

محمد بن مسعود - الدمام - تلقى منتخب البحرين لكرة السلة هزيمته الرابعة ضمن التصفيات الاسيوية المؤهلة لكأس العالم، وذلك بخسارته أمس الأحد أمام ضيفة منتخب كازاخستان، في لقاء الفريقين على صالة مدينة خليفة الرياضية، بنتيجة 48 نقطة مقابل 95، لحساب المجموعة الرابعة التي تضم أيضا إيران وسوريا.

وكان المنتخب البحريني قد خسر مبارياته الثلاث الماضية من إيران في طهران بنتيجة 82-66، وفي المنامة 64-100، وأمام المنتخب السوري الأسبوع الماضي بواقع 64-80.

وجاءت نتائج الأشواط الأربعة لصالح المنتخب الضيف بواقع 34-8، 21-13، 24-19، 16-8، إذ برز في صفوف المنتخب البحريني اللاعب احمد حاجي الذي سجل 17 نقطة، بينما كان اللاعب روستم مورزا غاليف الأفضل في جانب منتخب كازاخستان بعد تسجيله 18 نقطة.

ويتأهل لنهائيات كأس العالم 32 منتخبا مقسمة على النحو الآتي: 12 من قارة أوروبا و7 من الأمريكيتين و5 من أفريقيا و8 من آسيا منها البطاقات الممنوحة للدول المستضيفة، إذ مُنحت بطاقتان للفلبين واليابان.

كما منحت البطاقة الثالثة لإندونيسيا لكن شريطة احتلالها أحد المراكز الثمانية التنافس على 5 مقاعد من خلال التصفيات، وفي حال لم تتمكن إندونيسيا من تحقيق الشرط لن يتم منحها بطاقة التأهل، وسيكون هناك 6 مقاعد لمنتخبات آسيا من خلال التصفيات.