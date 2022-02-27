1.3 مليون دينار صافي أرباح «ترافكو» في 2021.. وتوصية بتوزيع مليون دينار أرباح 

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت مجموعة ترافكو عن تحقيق أرباح صافية متعلقة بمساهمي ترافكو قدرها 161 ألف دينار بحريني في الربع الرابع من عام 2021 مقابل 71 ألف دينار بحريني تحققت خلال الربع الرابع من عام 2020، بإرتفاع قدره 127%.

بلغت ربحية السهم الواحد للربع الرابع من سنة 2021 3 فلس مقارنةً مع 1 فلس خلال نفس الفترة من العام السابق.

بلغ إجمالي الدخل الشامل للربع الرابع 2021 مبلغ -213 ألف دينار بحريني مقارنة بمبلغ 803 ألف دينار بحريني في العام السابق والمتعلق بمساهمي مجموعة ترافكو بإنخفاض قدره 126 %.

وقال إبراهيم زينل ، رئيس مجلس إدارة مجموعة ترافكو ، بأن الربع الأخير من عام 2021 قد أظهر نتائج جيدة مع أرباح ملحوظة على الرغم من حدوث إنقطاعات في الخدمات اللوجستية وتوريد البضائع وإرتفاع تكلفة المواد الخام، وتحسن إجمالي الإيرادات مع إدارة أفضل للأرباح الإجمالية. يعود سبب الانخفاض في إجمالي الدخل الشامل بشكل رئيسي إلى الإنخفاض في تقييم الإستثمار غير المسعّر بناءً على التغيرات في مضاعفات التقييم العالمي ، على الرغم من إن أداء الإستثمار ذي الصلة كان أدائه بشكل أفضل.

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 ، حققت المجموعة صافي ربح يخص مساهمي ترافكو بقيمة 1.30 مليون دينار بحريني مقارنة مع 1.45 مليون دينار بحريني في العام السابق ، بإنخفاض قدره 10 %.

بلغت ربحية السهم الواحد للعام 18 فلس مقارنة مع 19 فلس في العام السابق.

بلغ الدخل الشامل للسنة العائد إلى مساهمي ترافكو بقيمة 1.79 مليون دينار بحريني مقارنة مع 1.84 مليون دينار بحريني في العام السابق، بإنخفاض قدره 2.5 %.

بلغ إجمالي حقوق المساهمين في 31 ديسمبر 2021 مبلغ 27.48 مليون دينار بحريني مقارنة مع 26.87 مليون دينار بحريني في العام السابق ، بإرتفاع قدره 2.3 % مدعومة بشكل رئيسي من الربح الصافي.

بلغ إجمالي الموجودات في 31 ديسمبر 2021 مبلغ 47.6 مليون دينار بحريني مقارنة مع 46.1 مليون دينار بحريني في العام السابق بارتفاع قدره 3.2 %.

وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 14٪ من رأس المال (ما يعادل 14 فلساً للسهم) بما يعادل إجمالي أرباح الأسهم 1,038,766 دينار بحريني للمساهمين المسجلة أسمائهم في سجلات الشركة في يوم الإستحقاق، وذلك وفقًا لموافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العامة السنوي القادم والسلطات الرقابية.

صرح عزام مطرجي ، الرئيس التنفيذي للمجموعة ، بأن المجموعة حققت صافي ربح ملحوظ على الرغم من إنخفاض إجمالي الإيرادات حيث كانت هناك قيود وحدود في قطاعي الخدمات الغذائية والفنادق بسبب استمرارجائحة كوفيد-19 في المتغيرات المختلفة. علاوة على ذلك ، تمكنا من تحقيق صافي ربح من خلال تطبيق خفض التكاليف والتحكم في جميع المجالات في المجموعة وكذلك جميع الشركات التابعة لنا.