اخبار الرياضه السعوديه الفيفا يحظر علَم ونشيد روسيا ويمنعها من اللعب في أراضيها

محمد بن مسعود - الدمام - أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» اليوم الأحد أنه لن ينظم أي مباريات دولية في روسيا ولن يُسمح للفريق برفع العلم الروسي أو عزف النشيد الوطني في مبارياته التي سيخوضها خارج أرضه.
وأعلن الفيفا أن المنتخب الوطني لن يشارك تحت اسم روسيا بل سيكون تحت مسمى الاتحاد الروسي لكرة القدم وستقام مبارياته على ملاعب محايدة ودون جماهير كجزء من العقوبات بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
ويحتفظ «فيفا» بحقه في اتخاذ عقوبات إضافية، بما في ذلك الاستبعاد المحتمل من المسابقات.
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