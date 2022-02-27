اخبار الخليج – معرض «المرأة بين الحقيقة والخيال» لإبراهيم خليفة يفتح أبوابه في مركز الفنون  

محمد بن مسعود - الدمام - افتتحت هيئة البحرين للثقافة والآثار مساء اليوم الأحد الموافق 27 فبراير 2022م معرض «المرأة بين الحقيقة والخيال» للفنان إبراهيم خليفة، وذلك بحضور سعادة الشيخة هلا بنت محمد آل خليفة مدير عام الثقافة والفنون بالهيئة. ويأتي هذا المعرض كأول الفعاليات الفنية التشكيلية لمهرجان ربيع الثقافة السادس عسر.

ويستمر المعرض في مركز الفنون حتى 13 مارس في تقديم العديد من اللوحات التي تعبّر عن رؤية الفنان للمرأة وكيف تنجذب إليهاروحه لترسم تفاصيلها. ومن خلال ريشته وألوانه، أبدع إبراهيم خليفة أعمالاً فنية من خامات ناعمة وصلبة، تعكس نظرته للمرأة التي تمتلك هاتين الصفتين ورؤيته لها كمصدر للحياة.

ويقام مهرجان ربيع الثقافة هذا العام بتنظيم من هيئة البحرين للثقافة والآثار، مركز الشيخ إبراهيم للثقافة والبحوث ومسرح الدانة، وبالتعاونمع مساحة الرواق للفنون والبارح للفنون التشكيلية. حيث يقدّم للجمهور برنامجاً يتضمن طيفاً واسعاً من الأنشطة الفنية والموسيقيةوالمحاضرات والمعارض والعروض العالمية التي تلائم مختلف الأذواق والأعمار وتمد جسور التواصل الحضاري والإنساني ما بين المملكةوالعالم.

ويحظى المهرجان برعاية استراتيجية من قبل مجلس التنمية الاقتصادية، ورعاية فضية من ألبا، شركة مطار البحرين، شركة مجمع البحرينللأسواق الحرة، بنك البحرين والكويت، ممتلكات وبنك البحرين الوطني. ويساهم في برنامج المهرجان عدد من السفارات لدى البحرين وهيسفارات كل من: إيطاليا، باكستان، ألمانياـ مصر وسفارة إسبانيا في الكويت. كذلك يشارك في فعاليات المهرجان كل من: مركز إنكي للفنونالأدائية، إنتيرتينمت لايف، برنامج الآغا خان للموسيقى ومدرسة الشيخة حصة للبنات.