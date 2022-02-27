اخبار الرياضه السعوديه السماوي يزيد أوجاع العنابي

محمد بن مسعود - الدمام - حقق فريق الباطن فوزاً مهماً على ضيفه الفيصلي بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمعهما على ملعب نادي الباطن بحفر الباطن ضمن لقاءات الجولة 22 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء هدف اللقاء في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول وبعد مجهود فردي من اللاعب يوسف الجبلي الذي تلاعب بدفاع الفيصلي وسددها أرضية على يمين الحارس مصطفى ملائكة (د: 45+3)، وتحصل مدافع الفيصلي أحمد عسيري على بطاقة حمراء في الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء (د: 90+7)، لينتهي اللقاء بفوز الباطن بهدف دون مقابل.

وبهذه النتيجة يحقق السماوي فوزه الخامس ووصل للنقطة 22 في المركز 13، فيما تلقى الفيصلي الخسارة التاسعة وتجمد رصيده عند 21 نقطة في المركز 14 ومهدداً بالهبوط.