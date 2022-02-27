محمد بن مسعود - الدمام - دك فريق الفتح مرمى ضيفه الاتفاق برباعية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما على استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء ضمن لقاءات الجولة 22 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
شهد اللقاء تفوق فريق الفتح وتمكن من هز شباك الاتفاق مبكراً عن طريق كريستيان كويفا (د: 10)، الذي عاد ليحرز الهدف الثاني له ولفريقه (د: 33)، وأضاف زميله سفيان بن دبكة الهدف الثالث للفتح (د: 37)، وقبل نهاية اللقاء بخمس دقائق أضاف مراد باتنا الهدف الرابع للفتح من ركلة جزاء (د: 85)، لينتهي اللقاء بفوز الفتح بأربعة أهداف دون مقابل.
وبهذه النتيجة يحقق الفتح الفوز السابع ويصل للنقطة 27 ويقفز للمركز السابع، فيما تلقى الاتفاق الخسارة التاسعة وتجمد رصيده عند 20 نقطة وفي المركز الخامس عشر ما قبل الأخير.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الرياضه السعوديه الفتح يُحبط الاتفاق بالأربعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.