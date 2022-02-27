اخبار الرياضه السعوديه الفتح يُحبط الاتفاق بالأربعة

محمد بن مسعود - الدمام - دك فريق الفتح مرمى ضيفه الاتفاق برباعية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما على استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء ضمن لقاءات الجولة 22 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

شهد اللقاء تفوق فريق الفتح وتمكن من هز شباك الاتفاق مبكراً عن طريق كريستيان كويفا (د: 10)، الذي عاد ليحرز الهدف الثاني له ولفريقه (د: 33)، وأضاف زميله سفيان بن دبكة الهدف الثالث للفتح (د: 37)، وقبل نهاية اللقاء بخمس دقائق أضاف مراد باتنا الهدف الرابع للفتح من ركلة جزاء (د: 85)، لينتهي اللقاء بفوز الفتح بأربعة أهداف دون مقابل.

وبهذه النتيجة يحقق الفتح الفوز السابع ويصل للنقطة 27 ويقفز للمركز السابع، فيما تلقى الاتفاق الخسارة التاسعة وتجمد رصيده عند 20 نقطة وفي المركز الخامس عشر ما قبل الأخير.